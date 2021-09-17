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ООС: днем российские боевики дважды нарушили режим "тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Цитата

“Вблизи населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра. В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа „Орлан-10“ с пересечением линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Добавим

В штабе ООС сообщили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

К операции Объединенных сил привлечены и пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые разминировали более 2 гектаров территории, направили на уничтожение 303 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 7 поврежденных домов.

Напомним

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела один местный житель получил ранения.

Украинские Национальные Новости

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