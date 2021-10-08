ООС: вдень бойовики шість разів порушили "тишу", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Протягом цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, поранено українського військового. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
"Упродовж поточної доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — ідеться у повідомленні.
Біля Золотого-4 ворог обстріляв позиції українських воїнів, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", — повідомили у пресцентрі ООС.
Зазначають, що на ворожі обстріли українські військові, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська також шість разів порушили режим припинення вогню.