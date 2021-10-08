ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
В напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. В бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Нагадаємо
З початку року СБУ затримала дев'ять бойовиків на Донбасі.