ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
В направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
У Новозвановка враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Майорская велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Напомним
С начала года СБУ задержала девять боевиков на Донбассе.