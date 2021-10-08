ООС: днем боевики шесть раз нарушили "тишину", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"В течение текущих суток зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — говорится в сообщении.
У Золотого-4 враг обстрелял позиции украинских воинов, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Майорского враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Крымского вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Причепиловки враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое", — сообщили в пресс-центре ООС.
Отмечают, что на вражеские обстрелы украинские военные, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, открывали огонь в ответ.
Напомним
За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска также шесть раз нарушили режим прекращения огня.