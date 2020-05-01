ООС: сьогодні вже 13 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю", - вказали у штабі.
Як повідомляється, українські військовослужбовці "рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню". "Наші воїни готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - йдеться у повідомленні.
Втрати противника уточнюються.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, додали у штабі.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше 1 травня повідомлялося про двох поранених українських військових на Донбасі.