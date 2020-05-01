ООС: сегодня уже 13 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 13 вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - указали в штабе.
Как сообщается, украинские военнослужащие "решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня". "Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в сообщении.
Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался, добавили в штабе.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, ранее 1 мая сообщалось о двух раненых украинских военных на Донбассе.