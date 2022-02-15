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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52054 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: на Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"

ООС: на Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"

Київ • УНН

 • 17528 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

У напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень.

Українські Національні Новини

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