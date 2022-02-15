ООС: на Донбассе оккупанты трижды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.
В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Ореховое вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним
За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений.