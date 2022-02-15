ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі.
Стан здоров’я одного військовослужбовця — середньої важкості, іншого — задовільний.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.