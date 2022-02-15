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15 марта, 19:03 • 101189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131000 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117010 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101238 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98369 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119033 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Неподалеку от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На окраинах Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.

Состояние здоровья одного военнослужащего-средней тяжести, другого — удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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