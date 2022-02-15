ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Неподалеку от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
На окраинах Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении.
Состояние здоровья одного военнослужащего-средней тяжести, другого — удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.