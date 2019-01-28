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ООС: бойовики здійснили чотири обстріли позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили чотири обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. З початку поточної доби до 18:00 на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли позиції українських військ, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

“Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник чотири рази обстріляв позиції наших військ”, — повідомили в прес-центрі.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кримське з гранатометів різних систем та стрілецької зброї та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Травневе.

Також позиції захисників поблизу селища Новотошківське були обстріляні російсько-окупаційними військами з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” злочинці обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції українських захисників в районі населеного пункту Широкине.

“Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів”, — повідомили в штабі.

Зазначається, що попри погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як повідомляв УНН, від початку поточної доби станом на 12 годину українські військові в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) не зафіксували пострілів з боку проросійських бойовиків.

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