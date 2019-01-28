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ООС: боевики совершили четыре обстрелы позиций украинских военных

ООС: боевики совершили четыре обстрелы позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала суток до 18:00 на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела позиции украинских войск, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом УНН  сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск", - сообщили в пресс-центре.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское.

Также позиции защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в штабе.

Отмечается, что не смотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) не зафиксировали выстрелов со стороны пророссийских боевиков.

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