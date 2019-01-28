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Від початку доби в ООС не було жодного пострілу

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Від початку поточної доби станом на 12 годину українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) не зафіксували пострілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Від початку цієї доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення не зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-якого розвитку подій та пильно виконують бойові завдання із оборони України від російської збройної агресії”, - зазначив Гуцуляк.

При цьому він додав, що за минулу добу окупанти лише один раз порушили режим тиші. Близько 10.00 з напрямку окупованого селища Голубівське, ворог вів прицільний обстріл з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях населеного пункту Новотошківське.

Як повідомляв УНН, 27 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

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