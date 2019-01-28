Від початку доби в ООС не було жодного пострілу

“Від початку цієї доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення не зафіксовано обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-якого розвитку подій та пильно виконують бойові завдання із оборони України від російської збройної агресії”, - зазначив Гуцуляк.



При цьому він додав, що за минулу добу окупанти лише один раз порушили режим тиші. Близько 10.00 з напрямку окупованого селища Голубівське, ворог вів прицільний обстріл з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях населеного пункту Новотошківське.



Як повідомляв УНН, 27 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.