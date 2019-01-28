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ООС: бойовики один раз обстріляли позиції українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. 27 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”): "з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Новотошківське".

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 27 січня, двох бойовиків було знищено та троє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські Національні Новини

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