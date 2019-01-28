ООС: бойовики один раз обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. 27 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”): "з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Новотошківське".
Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 27 січня, двох бойовиків було знищено та троє отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.