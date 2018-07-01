ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Минулої доби, 30 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. У другій половині дня бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Новотошківське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 120-мм та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.

Також у штабі додали, що: “На Горлівському напрямку російські найманці проявляли активність у районі населених пунктів Південне та Зайцеве. Там ворог по наших позиціях відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку противник активізував провокації із застосуванням по наших позиціях переважно гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем перебували захисники Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки”.

“Минулої доби великої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. В основному вони носили провокативний характер. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове. У результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення”, — повідомили в ООС.

“Не зважаючи на прийняте рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську щодо оголошення режиму тиші по всій лінії фронту починаючи з 00.00 годин 01 липня 2018 року бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби 2 рази відкривали вогонь по наших захисниках. На Горлівському напрямку ворог обстріляв із мінометів калібром 120 мм наші позиції у районі населеного пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганському напрямку. За даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення”, — додали військові.

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