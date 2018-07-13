ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових

“На Луганському та Горлівському напрямках було тихо. На Попаснянському та Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське”, — вказано у повідомленні.

Військові також додали, що: “На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик. Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін”.

“Нажаль, внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки та Талаківки. За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.