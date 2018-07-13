ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. 12 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых — из тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское”, — указано в сообщении.
Военные также добавили, что: “На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное. На Мариупольском направлении прошедшие сутки снова были наиболее горячие. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы и выпустил по защитниках Павлополя и Водяного 14 мин”.
“К сожалению, в результате активных боевых действий трех военнослужащих Объединенных сил были ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников у Марьинки и Талаковка. По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены”, - сообщили в пресс-центре ООС.