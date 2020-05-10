ООС: бойовики тричі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 10 травня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. При цьому ворог щоразу застосовував міномети, випустивши загалом 24 міни різних калібрів", - сказав Гуцуляк.
О 04.45 від окупованого Спартака ворог розпочав обстріл позицій захисників Авдіївки, застосовуючи протягом години автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також міномет 82-го калібру.
З 05.10 по мужнім захисникам Авдіївки російсько-окупаційні війська з напрямку від Каштанового також застосували міномети 120-го та 82-го калібрів, а також гранатомети й стрілецьку зброю.
В цей же час, з 05.00 розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм з напрямку від окупованого села Березівське зафіксували наші воїни в районі Оріхового. Противник також вів тут вогонь з СПГ, АГС та великокаліберних кулеметів.
"Після ранкових проявів збройних агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші. Наші герої контролюють обстановку. Втрат внаслідок прицільного ворожого вогню та бойових дій, серед наших героїв-захисників немає. Втрати окупантів уточнюються", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, 9 травня російсько-окупаційні війська порушили режим тиші 17 разів.