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ООС: бойовики тричі порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

ООС: бойовики тричі порушили режим тиші

"Від початку поточної доби, 10 травня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. При цьому ворог щоразу застосовував міномети, випустивши загалом 24 міни різних калібрів", - сказав Гуцуляк. 

О 04.45 від окупованого Спартака ворог розпочав обстріл позицій захисників Авдіївки, застосовуючи протягом години автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також міномет 82-го калібру.

З 05.10 по мужнім захисникам Авдіївки російсько-окупаційні війська з напрямку від Каштанового також застосували міномети 120-го та 82-го калібрів, а також гранатомети й стрілецьку зброю.

В цей же час, з 05.00 розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм з напрямку від окупованого села Березівське зафіксували наші воїни в районі Оріхового. Противник також вів тут вогонь з СПГ, АГС та великокаліберних кулеметів.

"Після ранкових проявів збройних агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші. Наші герої контролюють обстановку. Втрат внаслідок прицільного ворожого вогню та бойових дій, серед наших героїв-захисників немає. Втрати окупантів уточнюються", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, 9 травня російсько-окупаційні війська порушили режим тиші 17 разів.

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