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ООС: боевики трижды нарушили режим тишины

Киев • УНН

 • 11749 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

ООС: боевики трижды нарушили режим тишины

"С начала текущих суток, 10 мая, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения. При этом враг каждый раз применял минометы, выпустив всего 24 мины различных калибров", - сказал Гуцуляк.

В 04.45 от оккупированного Спартака противник начал обстрел позиций защитников Авдеевки, применяя в течение часа автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также миномет 82-го калибра.

С 05.10 по мужественным защитникам Авдеевки российско-оккупационные войска по направлению от Каштанового также применили минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы и стрелковое оружие.

В это же время, с 05.00 разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм по направлению от оккупированного села Березовское зафиксировали наши воины в районе Орехового. Противник также вел здесь огонь из СПГ, АГС и крупнокалиберных пулеметов.

"После утренних проявлений вооруженной агрессии и получения достойного жесткого ответа со стороны защитников Украины, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска пока воздерживаются от нарушения режима тишины. Наши герои контролируют обстановку. Потерь в результате прицельного огня противника и боевых действий, среди наших героев-защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - подытожил представитель Минобороны.

Напомним, 9 мая российско-оккупационные войска нарушили режим тишины 17 раз.

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