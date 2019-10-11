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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12891 перегляди

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ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Від початку доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі відкривали вогонь тричі на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню

"Вночі окупанти зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Талаківки.Також з кулемету великого калібру – позиції наших військ поблизу Новолуганського", - сказав Праута.

За його словами, близько 7-ї години ранку на ворожий обстріл іззастосуванням великокаліберного кулемету довелося відповідати нашим воїнам, які виконують бойові завдання в районі населеного пункту Славне.

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - сказав Праута.

Нагадаємо, 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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