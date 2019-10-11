ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Від початку доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі відкривали вогонь тричі на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Вночі окупанти зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Талаківки.Також з кулемету великого калібру – позиції наших військ поблизу Новолуганського", - сказав Праута.
За його словами, близько 7-ї години ранку на ворожий обстріл іззастосуванням великокаліберного кулемету довелося відповідати нашим воїнам, які виконують бойові завдання в районі населеного пункту Славне.
"За наявною інформацією, упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - сказав Праута.
Нагадаємо, 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.