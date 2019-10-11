ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе открывали огонь трижды на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Ночью оккупанты со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки. Также из пулемета большого калибра - позиции наших войск вблизи Новолуганского", - сказал Праута.
По его словам, около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать нашим воинам, выполняющим боевые задачи в районе населенного пункта Славное.
"По имеющейся информации, в течение текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Праута.
Напомним, 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.