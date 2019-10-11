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ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе открывали огонь трижды на Донецком направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

"Ночью оккупанты со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки. Также из пулемета большого калибра - позиции наших войск вблизи Новолуганского", - сказал Праута.

По его словам, около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать нашим воинам, выполняющим боевые задачи в районе населенного пункта Славное.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Праута.

Напомним, 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

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