ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.
Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 8 вибухонебезпечних предметів.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
18 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.