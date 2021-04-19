ООС: вчора вісім ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще три
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Попередньої доби у зоні ООС зафіксовано вісім ворожих порушень режиму припинення вогню, є загиблий військовослужбовець, з початку поточної доби - ще три ворожих порушення, зокрема, з використанням мін ПОМ-2 для дистанційного мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
Цитата:
"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 18 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
"Станом на 7 годину ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - додали у пресцентрі.
Ситуація попередньої доби
Зокрема, 18 квітня неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - вказано у повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - додали у штабі.
Ситуація з початку поточної доби
Так, 19 квітня неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - вказали у штабі.