ООС: вчора вісім ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще три

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Попередньої доби у зоні ООС зафіксовано вісім ворожих порушень режиму припинення вогню, є загиблий військовослужбовець, з початку поточної доби - ще три ворожих порушення, зокрема, з використанням мін ПОМ-2 для дистанційного мінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 18 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

"Станом на 7 годину ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - додали у пресцентрі.

Ситуація попередньої доби

Зокрема, 18 квітня неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - вказано у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - додали у штабі.

Ситуація з початку поточної доби

Так, 19 квітня неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - вказали у штабі.

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