ООС: вчера восемь вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще три

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На протяжении предыдущих суток в зоне ООС зафиксировано восемь вражеских нарушений режима прекращения огня, есть погибший военнослужащий, с начала текущих суток - еще три вражеских нарушения, в частности, с использованием мин ПОМ-2 для дистанционного минирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.