ООС: вчера восемь вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще три

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Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На протяжении предыдущих суток в зоне ООС зафиксировано восемь вражеских нарушений режима прекращения огня, есть погибший военнослужащий, с начала текущих суток - еще три вражеских нарушения, в частности, с использованием мин ПОМ-2 для дистанционного минирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - добавили в пресс-центре.

Ситуация за предыдущие сутки

В частности, 18 апреля недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В пригороде Старогнатовки, Песок, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - указано в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ", - добавили в штабе.

Ситуация с начала текущих суток

Так, 19 апреля недалеко от поселка Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - указали в штабе.

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