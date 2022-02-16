ООС: бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі у середу, 16 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.
Цитата
“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, - ідеться в повідомленні.
Деталі
Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Бойовики обстріляли околиці Станиці Луганської та Новозванівки. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Окрім цього, поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У бік Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У штабі наголосили, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС контрольована.
Додамо
Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.