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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

ООС: бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Київ • УНН

 • 14367 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі у середу, 16 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Цитата

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, - ідеться в повідомленні.

Деталі

Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Бойовики обстріляли околиці Станиці Луганської та Новозванівки. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Окрім цього, поблизу Лобачеве окупанти задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У бік Луганського російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що рубежі українських підрозділів залишилися колишніми, а ситуація в районі ООС контрольована.

Додамо

Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українські Національні Новини

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