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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52207 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 13749 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 15 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

В напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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