ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Лобачево русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Ореховое вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По окрестностям Станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие враждебных действий нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.