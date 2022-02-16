ООС: боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду, 16 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.
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“От начала суток по стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, - говорится в сообщении.
Детали
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Боевики обстреляли окрестности станицы Луганской и Новозвановки. Боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Кроме этого, вблизи Лобачево оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
В сторону Луганского российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что рубежи украинских подразделений остались прежними, а ситуация в районе ООС контролируемая.
Добавим
На протяжении прошлых суток, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.