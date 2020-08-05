ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

“Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали”, — вказано у повідомленні.

У штабі додали, що: “минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій. Зокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського”.