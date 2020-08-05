ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ со стороны вооруженных формирований боевиков был зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали”, — указано в сообщении.
В штабе отметили, что: “за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрелы в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского”.