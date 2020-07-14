ООС: Бойовики обстріляли ділянку розведення, є загиблі та поранені

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КИЇВ. 14 липня. УНН. 13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу Сартани та Водяного противник відкривав вогонь із 120-ти мм мінометів. По оборонцях Авдіївки і Пищевика ворог неодноразово застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети та кулемети. Також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю окупанти задіяли біля Кам’янки і Славного, а неподалік населеного пункту Первомайське — великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, найбільша ворожа збройна активність спостерігалася неподалік Луганського, Кримського та Оріхового. На цих ділянках лінії фронту противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював опорні пункти наших захисників поруч з Хутором Вільний. Не було спокійно і біля Майорська. Тут після обіду агресор використав ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил та засобів № 2 Золоте випустивши 1 міну калібру 120 мм.

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“Також під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця, поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі нашого захисника евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один — бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації”, — повідомили у штабі.

“Загалом, за минулу добу, на превеликий жаль, троє наших мужніх захисників загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв”, — повідомили військові.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій. За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Авдіївки.

“Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.

“За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, резюмували у штабі.

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