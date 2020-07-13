Несправедливе нарахування пенсій родинам військових, які загинули на Донбасі: Зеленський вимагає розібратись

“Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість”, — зазначив Володимир Зеленський під час наради Глави держави з представниками Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву.