Несправедливе нарахування пенсій родинам військових, які загинули на Донбасі: Зеленський вимагає розібратись
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС на Донбасі. Про цю проблему Глава держави почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей у різних регіонах, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента
“Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість”, — зазначив Володимир Зеленський під час наради Глави держави з представниками Кабінету міністрів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.
Нагадаємо, Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву.