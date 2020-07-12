Порушення на лінії відведення: СММ ОБСЄ зафіксували танки та гаубиці окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Понад 10 Т-64 та “Гіацинт С” окупантів зафіксували з порушенням лінії відведення. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що російсько-окупаційні війська й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння.
Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об’єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 „Гіацинт С“”, — йдеться у повідомоенні.
Також повідомляється, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів “Петрівське”.
“Окрім цього, з метою приховування озброєння та військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК висловила стурбованість стійким небажанням противника дотримуватися Мінських домовленостей.
“Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах”, — резюмували в УС СЦКК.
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