Нарушения на линии отвода: СММ ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Более 10 Т-64 и "Гиацинт С" оккупантов зафиксировали с нарушением линии отвода. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российско-оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать, определенные Минскими договоренностями, линии отвода тяжелого вооружения.
Так, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 10 июля 2020 во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксировал на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С"", - говорится в повидомоенни.
Также сообщается, что оккупанты продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".
"Кроме этого, с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК выразила обеспокоенность устойчивым нежеланием противника соблюдать Минские договоренности.
"Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", - резюмировали в УС СЦКК.
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