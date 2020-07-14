ООС Боевики обстреляли участок разведения, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика враг неоднократно применял минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты задействовали у Каменки и Славного, а недалеко от населенного пункта Первомайское — крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал опорные пункты наших защитников рядом с Хутором Вольный. Не было спокойно и у Майорского. Здесь после обеда агрессор использовал ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Отмечается, что вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств № 2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.
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“Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один — боевое травмирования. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации”, — сообщили в штабе.
“В целом, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев”, — сообщили военные.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.
“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил”, — говорится в сообщении.
“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, резюмировали в штабе.
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