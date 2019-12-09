ООС: бойовики не відкривали вогонь

"Від початку поточної доби до 12:30 бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - сказав Праута.

Нагадаємо, 8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.