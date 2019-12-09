ООС: бойовики не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:30 бойовики вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - сказав Праута.
Нагадаємо, 8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.