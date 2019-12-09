ООС: боевики не открывали огонь

КИЕВ. 9 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.