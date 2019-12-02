ООС: бойовики не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. З почтаку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська вогневої активності не проявляли", - сказав Праута.
Також він додав, що втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, 1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.