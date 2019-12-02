ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції, двоє бійців загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. 1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:
поблизу Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 1 грудня під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.