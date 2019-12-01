ООС: під час спроби затримати диверсантів загинули двоє військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час спроби диверсійно-розвідувальної групи бойовиків проникнути у тил позицій ОС загинули двоє українських військових, підірвавшись на невідомих пристроях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Сьогодні диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення у тил позицій Об'єднаних сил.
З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв.
Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця.
Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.
Нагадаємо, раніше бойовики 2 рази обстріляли українські позиції впродовж доби.