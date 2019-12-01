ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції впродовж доби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування бойовиків 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“1 обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: неподалік Новолуганського — ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник також здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Новогригорівки — з мінометів калібру 82 мм”, — вказано у повідомленні ООС.
Сьогодні, 1 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Як писав УНН раніше, минулої доби бойовики лише раз порушили режим тиші.