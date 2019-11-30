Ситуація на Донбасі: бойовики лише раз порушили режим тиші

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Упродовж доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Обстріл позицій Об'єднаних сил здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

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Втрат внаслідок обстрілу серед особового складу Об’єднаних сил не було, відзначили у пресцентрі.

Нагадаємо, 29 листопада бойовики сім разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув.

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