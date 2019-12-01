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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106541 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91710 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105994 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117507 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147199 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции в течение суток

ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции в течение суток

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: неподалеку Новолуганского — ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Новогригорьевки — из минометов калибра 82 мм”, — указано в сообщении ООС.

Сегодня, 1 декабря, потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Как писал УНН ранее, за минувшие сутки боевики только раз нарушили режим тишины.

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