ООС: боевики не открывали огонь

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли", - сказал Праута.

Также он добавил, что потерь с нашей стороны нет.

Напомним, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.