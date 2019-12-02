ООС: боевики не открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. С почтаку текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли", - сказал Праута.
Также он добавил, что потерь с нашей стороны нет.
Напомним, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.