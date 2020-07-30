ООС: бойовики двічі відкривали вогонь з "легкої" зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, використовуючи стрілецьку зброю та підствольний гранатомет, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша", - повідомили у пресцентрі.
Так, для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету.
"Вогневі провокації були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, головною причиною виникнення поодиноких обстрілів на Донбасі після 27 липня є "неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні".