Хомчак пояснив Зеленському причини обстрілів на Донбасі після оголошення перемир’я
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Головною причиною виникнення поодиноких обстрілів на Донбасі після 27 липня є "неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні". Про це повідомив під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак… поінформував щодо ситуації навколо режиму сталого та всеосяжного припинення вогню, зазначивши, що у зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ", - повідомили у прессслужбі.
Зазначається також, що зі слів Хомчака, ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.
Нагадаємо, за даними пресцентру Штабу ООС, з початку набрання чинності режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, серед бійців ЗСУ втрат не було, але постріли у бік українських позицій продовжуються.
Як повідомлялося в УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Таким чином, 27 липня опівночі у районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.