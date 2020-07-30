Хомчак пояснив Зеленському причини обстрілів на Донбасі після оголошення перемир’я

"Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак… поінформував щодо ситуації навколо режиму сталого та всеосяжного припинення вогню, зазначивши, що у зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ", - повідомили у прессслужбі.

Зазначається також, що зі слів Хомчака, ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

Нагадаємо, за даними пресцентру Штабу ООС, з початку набрання чинності режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, серед бійців ЗСУ втрат не було, але постріли у бік українських позицій продовжуються.

Як повідомлялося в УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі у районі проведення операції Об'єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.