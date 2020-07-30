Хомчак объяснил Зеленскому причины обстрелов на Донбассе после объявления перемирия

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24850 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101181 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106071 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132811 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110379 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130959 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101980 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102571 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104414 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Хомчак объяснил Зеленскому причины обстрелов на Донбассе после объявления перемирия

Хомчак объяснил Зеленскому причины обстрелов на Донбассе после объявления перемирия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Главной причиной возникновения единичных обстрелов на Донбассе после 27 июля является "неконтролируемые эмоции или провокации на низовом уровне". Об этом сообщил во время традиционной селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак... проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низовом уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что по словам Хомчака, ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним, по данным пресс-центра штаба ООС, с начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, среди бойцов ВСУ потерь не было, но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются.

Как сообщалось в УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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