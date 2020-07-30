ООС: боевики дважды открывали огонь из "легкого" вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие и подствольный гранатомет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено 2 факта несоблюдения врагом режима "Тишина", - сообщили в пресс-центре.
Так, для провокации украинских защитников у Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета.
"Огневые провокации были неприцельными и поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, в результате вражеских обстрелов, нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Напомним, по словам Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, главной причиной возникновения единичных обстрелов на Донбассе после 27 июля являются "неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне".