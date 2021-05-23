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ООС: бойовики двічі порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Протягом поточної доби, 23 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню зі сторони формувань бойовиків, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

ООС: бойовики двічі порушили режим тиші

Деталі

“З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 23 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню”, — вказано у повідомленні.

Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська — ще й автоматичні станкові гранатомети.

“Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає”, — додали у прес-центрі.

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